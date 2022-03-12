«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе бело-голубых отличились Фёдор Смолов (14'), Арсен Захарян (46'), пенальти реализовал Даниил Фомин (76'), а также забил Константин Тюкавин (90+3'). У хозяев единственный мяч забил Эванс Кангва (30').
Подопечные Сандро Шварца набрали 42 очка и занимают второе место в чемпионате России по футболу. «Арсенал» (20) находится на 12-й строчке.
Ранее заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с полузащитником бело-голубых Георгием Сулаквелидзе.