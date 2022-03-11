Спортивный директор «Динамо» высказался о «продлении молодого таланта» Сулаквелидзе

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Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с полузащитником бело-голубых Георгием Сулаквелидзе.

«Никто не сомневался в таланте Георгия. Своим упорством и работой он заработал шанс провести предсезонку с первой командой и использовал его», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

По словам специалиста, клуб верит в него и считает, что Сулаквелидзе сможет стать одним из важных игроков для бело-голубых.

Напомним, что 20-летний футболист перешёл в «Динамо» в августе 2019 года и сначала выступал за молодёжную команду. Позже, в составе «Динамо-2» он провёл 31 матч и забил два мяча. В феврале 2021 года Сулаквелидзе впервые попал в заявку на матч РПЛ с «Химками».

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.

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