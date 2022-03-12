Отец Агаларова прокомментировал пятиматчевую безголевую серию сына

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о безголевой серии сына в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пять игр в РПЛ Гамид не забивает. Но на сборах отличался. Ничего страшного не происходит, надо работать дальше, вылазить из этой ситуации. Главное — делать всё правильно. Голы к сыну придут», — цитирует Агаларова-старшего «Чемпионат».

Агаларов является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, он забил 13 мячей в 18 матчах. Его контракт с «Уфой» действует до конца 2022 года.

«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ (0:0). «Уфа» с 17 очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.