«Юристы разбираются в ситуации»: что известно о санкциях США в отношении футбольного ЦСКА

Московский ЦСКА продолжает в штатном режиме готовиться к возобновлению сезона Российской премьер-лиги, заявил гендиректор армейцев Роман Бабаев. Ранее было объявлено, что клуб попал под санкции США как одна из дочерних структур ВЭБ. По словам бывшего исполнительного директора «Локомотива» и экономиста Алексея Киричека, в связи с этим у команды могут возникнуть проблемы в расчётах за трансферы футболистов и при заключении контрактов со спонсорами и партнёрами. Однако ситуация существенно ухудшится, только если аналогичные меры в отношении ЦСКА введёт Евросоюз, полагают эксперты.

Футбольный ЦСКА попал под санкции США, как и ещё 24 дочерние структуры ВЭБ. Новые списки были опубликованы американским Министерством финансов в связи с признанием Россией независимости республик Донбасса. Команда в обычном режиме готовится к возобновлению сезона. Однако, по словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, новость стала довольно неожиданной для клуба.

«Игроки спокойно готовятся к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что спорт должен находиться вне политики», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

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По мнению экспертов, пока у ЦСКА серьёзных проблем возникнуть не должно. Спортивный юрист Илья Чичеров объяснил это тем, что армейцы получают деньги из-за границы в основном от УЕФА или за трансферы.

«Насколько я понимаю, клуб не сильно связан с Минфином США. Клуб играет в России, возможно, в Европе будет выступать. Варианты, откуда ЦСКА может получать деньги из-за границы, — это призовые от УЕФА, призовые за выходы в еврокубки, трансферные выплаты. А УЕФА, я думаю, тоже не особо связан с Минфином США», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Согласен с Чичеровым и бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко. В беседе со Sport24 он обратил внимание, что введённые санкции не затрагивают еврозону, расчёты в евро и швейцарских франках.

При этом надо отметить, что ЦСКА — не первый российский футбольный клуб, который попал под санкции США. Полтора года в такой ситуации находится «Ахмат»: экипировку Adidas пришлось заменить на Macron, грозненцам запретили пользоваться американским софтом Huddle, поэтому тренерский штаб и селекционный отдел перешли на российский InStat. Также «Ахмат» отключили от банковской системы SWIFT, что осложнило финансовые операции. Схожие проблемы могут появиться и у армейцев. Причём, как объяснил экономист Алексей Киричек, который является бывшим исполнительным директором «Локомотива», трудности могут возникнуть в том числе по сделкам, которые были совершены ранее.

«Тот же трансфер Влашича в «Вест Хэм» — выплаты за хорвата наверняка разбиты по периодам. Акционером лондонского клуба стал чешский бизнесмен. У него вполне могут быть виды бизнеса в США, что может повлечь за собой сложности в осуществлении выплат за футболиста. Сейчас будет переходный период. Нужно будет решать, что делать и как быть. Клуб капитализировал стадион. Долги перед банком конвертировались в капитал. Банк полностью стал владельцем ЦСКА. Это сложная история», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По мнению экономистов, ЦСКА имеет смысл уже сейчас задуматься, как выйти из санкционного списка, поскольку вслед за США аналогичные меры могут принять Евросоюз и Великобритания, что будет более серьёзной проблемой. По мнению Алексашенко, в таком случае европейские клубы могут отказаться от сделок с ЦСКА по покупке и продаже футболистов.

При этом решить проблему можно за счёт смены собственника. Если ВЭБ продаст акции ЦСКА, которыми владеет, то с клуба при определённых условиях снимут санкции.

В Госдуме, в свою очередь, пообещали поддержать армейцев в случае необходимости. Председатель комитета по спорту и физической культуре Дмитрий Свищёв подчеркнул, что футбольный клуб — это неотъемлемая часть системы РФ.

«Это ячейка нашего общества. Любой спортсмен — часть нашей системы. Это огромное количество болельщиков, стадионы, академия. Это структура государства. Мы своих в обиду не даём. Так что если у клуба возникнут проблемы, то государство впишется и окажет поддержку всесторонне. Тем более у нас уже есть опыт с «Ахматом», — сказал чиновник «РБ Спорт».