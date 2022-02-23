Министр спорта Польши высказался против проведения матча со сборной России в Москве

Министр спорта Польши Камил Бортничук в очередной раз высказался против проведения стыкового матча чемпионата мира 2022 года со сборной России по футболу в Москве.

«Если бы всё зависело от меня, мы бы не поехали в Москву. Я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды», — цитирует Бортничука Interia.

При этом он понимает, что отказ от матча станет болезненным для болельщиков, но в мире якобы существуют более важные вещи. Он также выразил надежду на поддержку министров спорта стран ЕС и Великобритании.

«В среду я направлю им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций и в отношении спорта. Я надеюсь, что наш голос будет услышан, потому что прошлое показало, что в Варшаве лучше понимают восточные дела, чем в столицах Западной Европы. Мы должны действовать», — добавил Бортничук.

Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что в ФИФА следят за ситуацией вокруг матча Россия — Польша.