В ФИФА следят за ситуацией вокруг матча Россия — Польша
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«ФИФА следит за ситуацией», — приводит слова пресс-службы организации РИА Новости.
Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.
Встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Ранее сообщалось, что в Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу.