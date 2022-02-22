В ФИФА следят за ситуацией вокруг матча Россия — Польша

В Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что следят за ситуацией вокруг стыкового матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

«ФИФА следит за ситуацией», — приводит слова пресс-службы организации РИА Новости.

Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что в Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу.