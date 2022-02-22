В Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что Варшава настаивает на переносе из Москвы стыкового матча чемпионата мира 2022 года со сборной России по футболу.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы международное сообщество единогласно приняло такое решение», — цитирует Мюллера ТАСС.

Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией в Москве.