В Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу

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Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что Варшава настаивает на переносе из Москвы стыкового матча чемпионата мира 2022 года со сборной России по футболу.
В Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу
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«Мы, конечно, хотели бы, чтобы международное сообщество единогласно приняло такое решение», — цитирует Мюллера ТАСС.

Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией в Москве.

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