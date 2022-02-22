В Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу
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«Мы, конечно, хотели бы, чтобы международное сообщество единогласно приняло такое решение», — цитирует Мюллера ТАСС.
Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.
Встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией в Москве.