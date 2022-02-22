Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией в Москве

Польский футбольный союз (PZPN) обратился в Международный футбольный союз (ФИФА) с просьбой разобраться в ситуации со стыковым матчем чемпионата мира 2022 года между командами Польши и России.

Об этом сообщается на официальном сайте PZPN.

Напомним, что Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

По планам, встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее в РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча с Польшей из Москвы.