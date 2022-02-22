В РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча с Польшей из Москвы
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«В Польше заявили — это их видение и право. Решать будет ФИФА. Есть люди, которые решают эту ситуацию. Не понимаю только, что случилось с Польшей. У нас всё спокойно, мы готовимся проводить матч», — цитирует Мирзояна «Спорт-Экспресс».
Отмечалось, что Польша намерена прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.
Ранее вратарь «Специи» высказался о получении российского гражданства.