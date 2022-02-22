Вратарь «Специи» высказался о получении российского гражданства

Вратарь итальянской «Специи» Иван Проведель высказался о желании выступать за сборную России по футболу.

«Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить», — цитирует вратаря «Чемпионат».

Футболист представляет сборную Италии, но имеет русские корни. Он добавил, что попасть в команду Италии очень сложно — в настоящий момент основным вратарём является Джанлуиджи Доннарумма.

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