Вратарь «Специи» высказался о получении российского гражданства

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Вратарь итальянской «Специи» Иван Проведель высказался о желании выступать за сборную России по футболу.
Вратарь «Специи» высказался о получении российского гражданства
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«Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить», — цитирует вратаря «Чемпионат».

Футболист представляет сборную Италии, но имеет русские корни. Он добавил, что попасть в команду Италии очень сложно — в настоящий момент основным вратарём является Джанлуиджи  Доннарумма.

Ранее Червиченко отреагировал на возможное назначение Юрана в «Химки».

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