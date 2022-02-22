Червиченко отреагировал на возможное назначение Юрана в «Химки»
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- РИА Новости
«Немного удивляет, что перед рестартом сезона такое происходит. Возможно, были какие-то договорённости, которые кто-то не выполнил. Что касается Юрана, то мне понравилось, как его «Химки» играли против «Зенита» в финале Кубка России», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».
22 февраля стало известно о том, что «Химки» уволили Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Отмечается, что его место может занять нынешний наставник «СКА Хабаровск» Сергей Юран.
Ранее Черевченко прокомментировал свой уход из «Химок».