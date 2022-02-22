Черевченко прокомментировал свой уход из «Химок»

Российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал свой уход из подмосковных «Химок».

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист», — цитирует Черевченко пресс-служба «Химок».

Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее в Польше сообщили о намерении добиться от УЕФА переноса места проведения матча с Россией.