Черевченко прокомментировал свой уход из «Химок»

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Российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал свой уход из подмосковных «Химок».
Черевченко прокомментировал свой уход из «Химок»
  • РИА Новости

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист», — цитирует Черевченко пресс-служба «Химок».

Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее в Польше сообщили о намерении добиться от УЕФА переноса места проведения матча с Россией.

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