В Польше сообщили о намерении добиться от УЕФА переноса места проведения матча с Россией

Польский футбольный союз хочет направить обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести стыковой матч с Россией за выход на ЧМ-2022.

Об этом сообщает польская газета Sport. По информации источника, к данному решению союз намерен прибегнуть из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Сборная Польши является соперником России по полуфиналу стыкового турнира за попадание на чемпионат мира в Катаре. Матч запланирован на 24 марта. Победитель этой пары 29 марта сыграет с победителем противостояния Швеция — Чехия.

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