Арустамян подтвердил слухи, что РФС планирует изменить лимит на легионеров

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Известный журналист Нобель Арустамян подтвердил информацию о готовящихся изменениях в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Арустамян подтвердил слухи, что РФС планирует изменить лимит на легионеров
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«Руководство РФС занимается проектом нового лимита на легионеров. При этом он ещё должен быть утверждён на исполкоме. Сейчас Дюков и РФС максимально близки к изменению лимита. Однако в новом формате есть несколько нюансов — например, ситуация с футболистами из стран ЕврАзЭс (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Насколько я знаю, согласно новому проекту игроки из этих стран будут попадать только в число иностранцев в заявке. То есть они могут находиться в заявке среди 13 легионеров, однако когда выйдут на поле, то не будут проходить как иностранцы», — написал Арустамян в Telegram-канале.

В настоящий момент в заявке клуба РПЛ на сезон не может быть более восьми иностранцев. При этом футболисты из стран ЕврАзЭс не считаются легионерами.

Ранее в Минспорте прокомментировали новость о достижении соглашения с РФС по лимиту на легионеров.

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