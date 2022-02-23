Роналду считает, что Мбаппе похож на него по стилю игры
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«Мбаппе обладает отличными качествами: у него есть техника, скорость, умение забивать мячи. Если сравнивать себя с ним… Да, думаю, что его игра напоминает мне мою», — сказал Роналду в своём документальном фильме, выдержку из которого цитирует PSGTalk.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провёл на клубном уровне 33 матча во всех соревнованиях, на его счету 22 гола и 16 результативных передач.
Ранее ПСЖ уступил в гостях «Нанту» в матче чемпионата Франции по футболу.