Роналду считает, что Мбаппе похож на него по стилю игры

Легендарный бразильский нападающий Роналду оценил игру форварда ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе.

«Мбаппе обладает отличными качествами: у него есть техника, скорость, умение забивать мячи. Если сравнивать себя с ним… Да, думаю, что его игра напоминает мне мою», — сказал Роналду в своём документальном фильме, выдержку из которого цитирует PSGTalk.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провёл на клубном уровне 33 матча во всех соревнованиях, на его счету 22 гола и 16 результативных передач.

Ранее ПСЖ уступил в гостях «Нанту» в матче чемпионата Франции по футболу.