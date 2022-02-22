«Внимательно следим за ситуацией»: УЕФА пока не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций не рассматривает вариант переноса решающего матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в связи с обострением ситуации между Россией и Украиной. Об этом заявили в пресс-службе УЕФА. Ранее британские СМИ написали о возможном проведении встречи на «Уэмбли». С таким призывом обратился и британский премьер Борис Джонсон. Тем временем в Польше призвали ФИФА разъяснить вопросы, связанные с проведением матча со сборной России, который должен состояться в марте в Москве.

Во вторник сразу два британских издания — The Mirror и The Daily Star — сообщили о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон. Причина сомнений в целесообразности проведения главного еврокубкового матча в России вызвана обострением отношений с Украиной и признанием независимости ДНР и ЛНР. В качестве альтернативы «Газпром Арене» называется стадион «Уэмбли». При этом подчёркивается, что проведение матча принесёт городу-организатору более £60 млн.

Против проведения в Санкт-Петрбурге финала Лиги чемпионов и других футбольных состязаний выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Впрочем, к таким заявлениям организаторы решающего матча Лиги чемпионов относятся спокойно. Как отметил генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин, на подобные новости просто не стоит обращать внимания.

«Мы с этим сталкиваемся последние 15 лет — ещё с 2008 года, когда у нас якобы что-то отнимали. УЕФА — крупнейшая международная спортивная организация, она оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и УЕФА никаких обсуждений на эту тему не было и быть не может. Мы ведём подготовку к финалу в плановом режиме. Ждём приезда более 50 тыс. иностранных болельщиков», — сказал специалист ТАСС.

В УЕФА также подтвердили слова Сорокина. Журналист Evening Standard Дэн Килпатрик опубликовал у себя в Twitter официальное заявление организации: «Мы постоянно и внимательно следим за ситуацией. На данный момент планов по изменению места проведения финала нет».

Уверен в том, что решающий матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге, и почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Это всё опять бестолковые вбросы европейской стороны. Я уверен на 100%, что это неподтверждённая информация и простое сотрясение воздуха. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА — если бы они рассматривали такой вариант, уже сказали бы об этом. На данный момент нет предмета для переноса финала, ну признали ЛНР и ДНР, и что тут такого? Не началась же крупномасштабная война, угроз человеческой жизни на территории России нет и, надеемся, не будет. Так что всё это ерунда и попытка развернуть дискуссию о проблеме, которая существует на сегодняшний день. Давайте жить спокойно и готовиться к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге», — цитирует чиновника Sport24.

Однако далеко не все представители футбольного сообщества с оптимизмом смотрят в будущее. Многие всё-таки испытывают тревогу в связи с происходящим и не исключают вариант переноса матча в Европу. По мнению бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова, как показала последняя Олимпиада в Пекине, политика всё чаще вмешивается в спорт.

«Я, конечно, против переноса финала. На данный момент я не вижу никаких проблем. Другое дело — мы прекрасно знаем, какая сейчас политическая обстановка. И если против нашей страны будут введены какие-то очередные санкции, то под них может подпасть и решающий матч Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы этого не произошло. Однако недавний пример на Олимпиаде с Камилой Валиевой показывает, что не всегда спорт вне политики. Поэтому остаётся только ждать, надеяться и верить, что финал не перенесут», — признался RT специалист.

При этом, как отметил тренер «Зенита-2», город на Неве заслуживает того, чтобы его увидели тысячи иностранных болельщиков.

«У нас действительно один из красивейших городов мира. Особенно летом. И у нас такой потрясающий стадион. Мне, как жителю Санкт-Петербурга, очень хочется, чтобы финал прошёл у нас. Но пока нам остаётся только гадать», — сказал Радимов.

Прославленный тренер Валерий Непомнящий также считает возможным перенос матча Лиги чемпионов. К тому же он не исключил введение санкций и по отношению к российским клубам.

«Политики не думают о спорте. Им просто в очередной раз нужно что-то доказать. Не исключаю, что сейчас услышим голоса с предложением исключить Россию из розыгрыша еврокубков. Всякие горячие головы есть, и непонятно, какие будут приниматься решения», — сказал тренер.

Тем временем в Польше выступили против проведения в Москве стыкового матча чемпионата мира — 2022 с Польшей, который должен состояться 24 марта. Вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский предложил бойкотировать все соревнования, запланированные в России.

Польский футбольный союз, в свою очередь, сообщил в социальных сетях, что в связи с напряжённой политической ситуацией обратился в ФИФА с просьбой разъяснить вопросы, связанные с проведением матча Россия — Польша.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал информацию о возможном переносе политической акцией.

«У нас гораздо спокойнее, чем в Варшаве, и все это прекрасно понимают. А уж с точки зрения организации и мер безопасности соревнований со стороны России, то мы, наверное, наиболее организованная страна в этом плане», — цитирует Свищёва Sport24.