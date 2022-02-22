Турецкая бригада арбитров обслужит ответный матч «Бетиса» и «Зенита»

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На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между испанским «Бетисом» и петербургским «Зенитом» назначен турецкий арбитр Халил Умут Мелер.
Турецкая бригада арбитров обслужит ответный матч «Бетиса» и «Зенита»
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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами Мелера станут его соотечественники Мустафа Эйисой и Ибрахим Чаглар Уярджан, четвёртый судья — Арда Кардешлер. За VAR будут отвечать итальянец Паоло Валери и турок Абдулкадир Битиген.

Матч «Бетис» — «Зенит» состоится 24 февраля в Испании. В первой игре в Петербурге российский клуб проиграл со счётом 2:3.

Ранее Радимов заявил, что «Зениту» не стоит складывать оружие в матче ЛЕ с «Бетисом».

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