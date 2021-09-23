Дворцовый мост, Лахта Центр и супрематизм: в Санкт-Петербурге представили логотип финала Лиги чемпионов сезона-2021/22

В Санкт-Петербурге состоялась презентация логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Созданием эмблемы занималась команда художника Максима Жесткова, которая взглянула на архитектуру города сквозь призму супрематизма. Глава оргкомитета Алексей Сорокин отметил, что дизайн отражает культурное наследие как культурной столицы, так и страны в целом. А представитель УЕФА Тициано Гайер выразил уверенность в успешном проведении решающего матча турнира на «Газпром Арене».

22 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге был представлен логотип финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. На нём изображён главный трофей турнира на фоне Дворцового моста, Медного всадника, Лахта Центра и Исаакиевского собора. Также на эмблеме можно разглядеть силуэты кораблей, отсылающих к ежегодному празднику «Алые Паруса».

Созданием логотипа занимался Максим Жестков, который вместе со своей командой решил взглянуть на архитектуру города через призму супрематизма и вдохновился работами художников Василия Кандинского и Казимира Малевича. Примечательно, что всего день назад в Петербурге презентовали эмблему ЧМ-2023 по хоккею, в которой дизайнеры тоже вдохновились творчеством Малевича.

«Работа над оформлением для финала Лиги чемпионов стала творческим испытанием, так как оно должно было воплотить в себе скрывающийся за классическими фасадами города революционный дух Санкт-Петербурга и его современные символы вместе с узнаваемыми многовековыми зданиями... Экспериментируя с чистейшими формами, почерпнутыми у города, нам удалось создать яркую композицию, полную предвкушения и энергетики, которые сопутствуют решающему матчу», — цитирует Жесткова официальный сайт УЕФА.

Руководитель оргкомитета финала ЛЧ-2021/22 Алексей Сорокин подчеркнул, что дизайн отражает культурное наследие города и России в целом, а вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский отметил стиль работы, отвечающий всем петербургским требованиям.

Решающая встреча Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Изначально она должна была пройти на берегах Невы годом ранее, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. До этого на территории России финал главного клубного турнира Старого света проводился лишь однажды. В 2008 году на московском стадионе «Лужники» встречались английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а победу в серии пенальти тогда одержали манкунианцы.

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Северная столица примет решающую встречу еврокубка впервые. Прежде на «Газпром Арене» проводились матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира и Евро. В УЕФА выразили уверенность, что Петербург и стадион уже практически полностью готовы к финалу ЛЧ.

«Ощущение, будто это приключение уже началось. Как сказали мои коллеги, нам предстоит большая работа. Уверен, финал Лиги чемпионов в Петербурге станет успехом, учитывая наш опыт на Евро. Прекрасный стадион, которому несильно нужно адаптироваться к этой игре... Матч — это событие одного субботнего вечера. Но город будет жить этим. Прибудет около 35 тысяч фанатов команд-финалистов... Не сомневаюсь, интерес к игре будет большим у европейских болельщиков», — приводит слова директора по проведению клубных соревнований УЕФА Тициано Гайера Sport24.

Алексей Сорокин заверил, что к матчу в городе готовится множество мероприятий для фанатов, в том числе фестиваль чемпионов, который будет продолжаться четыре дня.

«Рады оказаться организаторами яркого события в Санкт-Петербурге. В УЕФА не помнят случаев, когда сразу после Евро город бы принимал финал Лиги чемпионов... Будет торжественный банкет для футбольной семьи, два места для сборов болельщиков и концерт накануне матча», — отметил Сорокин.

Власти культурной столицы намерены задействовать для проведения мероприятия всю городскую инфраструктуру. По словам Пиотровского, в качестве точек сбора любителей футбола рассматриваются в том числе Конюшенная площадь и Петропавловская крепость.

«Нам предстоит восемь месяцев напряжённой работы. Санкт-Петербург знает, как проводить большие спортивные события. Но особенность финала в том, что это один вечер, в котором происходит много событий... Пока не обсуждали ограничения. Собираемся провести матч в полном формате и рассчитываем на 100% вместимости на трибунах», — заявил вице-губернатор.

Сорокин в свою очередь отметил, что на стадионе, скорее всего, будет применяться система идентификации болельщиков Fan ID, которая также позволит иностранным фанатам посетить Россию без использования виз. Она же действовала на ЧМ-2018.

«Мы ведём плотное обсуждение со всеми заинтересованными ведомствами, но пока без гарантий. Как организатор могу сказать, что нам это существенно облегчило бы жизнь, ведь перед финалом внезапно большое количество зрителей из одной-двух стран решает поехать в Санкт-Петербург. И всем надо предоставить возможность максимально облегчённого въезда. Мы всерьёз рассчитываем, что система идентификации болельщиков будет применена», — заключил Сорокин.