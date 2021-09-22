В Петербурге представили дизайн финала Лиги чемпионов сезона-2021/22

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В Санкт-Петербурге презентовали официальный дизайн финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
В Петербурге представили дизайн финала Лиги чемпионов сезона-2021/22
  • РИА Новости

«Дизайн всегда отражает культурное наследие той страны, в которой проходит матч. Наш дизайн вдохновлён абстракционизмом и супрематизмом, в нём угадываются нотки Малевича, Кандинского. Представлены символы Петербурга — Дворцовый мост, Медный всадник и современные сооружения — «Лахта центр», — приводит слова главы организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина «Спорт-Экспресс».

Финал пройдёт в Петербурге 29 мая.

Ранее глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке города к финалу турнира.

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