В Петербурге представили дизайн финала Лиги чемпионов сезона-2021/22

В Санкт-Петербурге презентовали официальный дизайн финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Дизайн всегда отражает культурное наследие той страны, в которой проходит матч. Наш дизайн вдохновлён абстракционизмом и супрематизмом, в нём угадываются нотки Малевича, Кандинского. Представлены символы Петербурга — Дворцовый мост, Медный всадник и современные сооружения — «Лахта центр», — приводит слова главы организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина «Спорт-Экспресс».

Финал пройдёт в Петербурге 29 мая.

Ранее глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке города к финалу турнира.