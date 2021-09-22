Сорокин рассказал о подготовке Петербурга к финалу Лиги чемпионов

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Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился мнением о подготовке города к финалу турнира.
Сорокин рассказал о подготовке Петербурга к финалу Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Очень рады вновь оказаться организаторами яркого события. Коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отмечали, что не помнят такого, чтобы после чемпионата Европы город принимал финал Лиги чемпионов», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

По его словам, Петербург будет охвачен событиями финала Лиги чемпионов.

«Нельзя относиться к финалу как к одной игре: события пройдут в течение четырёх дней. Весь город будет охвачен этим», — сказал он.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт в Петербурге 29 мая.

Ранее Сорокин сообщил о первом очном визите представителей УЕФА в Петербург.

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