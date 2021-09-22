Сорокин рассказал о подготовке Петербурга к финалу Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Очень рады вновь оказаться организаторами яркого события. Коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отмечали, что не помнят такого, чтобы после чемпионата Европы город принимал финал Лиги чемпионов», — цитирует Сорокина «Чемпионат».
По его словам, Петербург будет охвачен событиями финала Лиги чемпионов.
«Нельзя относиться к финалу как к одной игре: события пройдут в течение четырёх дней. Весь город будет охвачен этим», — сказал он.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт в Петербурге 29 мая.
Ранее Сорокин сообщил о первом очном визите представителей УЕФА в Петербург.