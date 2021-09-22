В УЕФА уверены в готовности Петербурга принять финал Лиги чемпионов

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Директор по проведению клубных финалов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Тициано Гайер поделился мнением о подготовке Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22.
В УЕФА уверены в готовности Петербурга принять финал Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Есть определённые задачи с точки зрения адаптации, но благодаря нашей большой команде, некоторые работы мы уже делаем. Учитывая наш опыт, я уверен в успехе. Важно понимать, что приедут болельщики из разных стран, и они должны понимать, что в Петербурге можно хорошо отдохнуть и провести время. Город станет прекрасной площадкой для этого», — цитирует Гайера «Чемпионат».

Также он оценил состояние стадиона, на котором пройдёт финал Лиги чемпионов.

«Это современная, технологичная арена, которая отлично подходит под проведения больших игр», — сказал он.

Финал пройдёт в Петербурге 29 мая.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поделился мнением о подготовке города к финалу турнира.

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