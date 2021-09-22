Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на полную заполняемость стадиона на финале Лиги чемпионов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился мнением о подготовке города к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Мы надеемся, что на финале Лиги чемпионов стадион будет заполнен. Готовимся принять игру в полном формате с точки зрения числа болельщиков. Будет задействована не только арена, но и прочая инфраструктура», — цитирует Пиотровского «Чемпионат».

Вице-губернатор также рассказал о взаимодействии с Роспотребнадзором.

«Сегодня нам согласуют 30 процентов. Это будет до 1 октября. Потом появятся новые рекомендации. Это зависит от эпидемиологической ситуации в Петербурге и России в целом», — сказал он.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 29 мая.

Ранее глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке города к финалу турнира.