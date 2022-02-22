«Чемпионат»: «Химки» предложили Юрану контракт на 1,5 года

Футбольный клуб «Химки» предложил контракт главному тренеру «СКА-Хабаровск» Сергею Юрану.

По информации «Чемпионата», контракт рассчитан на 1,5 года. Отмечается, что до конца дня стороны должны согласовать условия сотрудничества.

В «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее подмосковные «Химки» и главный тренер команды Игорь Черевченко прекратили сотрудничество.