«Чемпионат»: «Химки» предложили Юрану контракт на 1,5 года

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Химки» предложил контракт главному тренеру «СКА-Хабаровск» Сергею Юрану.
«Чемпионат»: «Химки» предложили Юрану контракт на 1,5 года
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По информации «Чемпионата», контракт рассчитан на 1,5 года. Отмечается, что до конца дня стороны должны согласовать условия сотрудничества.

В «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее подмосковные «Химки» и главный тренер команды Игорь Черевченко прекратили сотрудничество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить