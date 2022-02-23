СЭ: возвращение Миранчука в общую группу «Аталанты» ожидается в первой половине марта

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Стало известно, когда вернётся в строй травмированный российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.
СЭ: возвращение Миранчука в общую группу «Аталанты» ожидается в первой половине марта
  • Legion-Media

Как сообщает «Спорт-Экспресс», хавбек продолжает восстанавливаться после повреждения, а его возвращение ожидается в начале марта. Вернуться в заявку «Аталанты» он может уже к матчу с «Ромой», который состоится 5 марта.

22 января игрок получил травму бедра в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» (0:0).

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее итальянский агент Миранчука рассказал, когда ждать возвращения россиянина на поле.

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