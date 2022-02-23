Экономист Алексашенко: в санкциях США против ЦСКА ничего страшного нет

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Известный экономист, бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список Министерства финансов США.
Экономист Алексашенко: в санкциях США против ЦСКА ничего страшного нет
  • РИА Новости

«Санкции распространяются на ЦСКА как на дочернюю компанию ВЭБ. Если до 24 марта корпорация продаст акции ЦСКА, то с клуба, скорее всего, снимут санкции. Если кто-то выкупит акции ЦСКА после 24 марта, я бы советовал обратиться сначала к американским юристам и проконсультироваться», — цитирует эксперта Sport24.

По его словам, если это произойдёт, то нужно будет подготовить документы, доказывающие честность покупки по справедливой цене, после чего отправится письмо в Минфин США, а клуб вычеркнут из санкционного списка. При этом он отметил, что пока ситуация для армейцев не так критична, так как санкции не затрагивают европейскую зону, а все расчёты идут в евро и швейцарских франках.

«В нынешнем формате для ЦСКА ничего страшного нет. Если аналогичные санкции будут введены ЕС, это уже более серьёзная проблема. Ни один европейский клуб не станет совершать сделки с ЦСКА по покупке-продаже футболистов. Joma откажется продавать экипировку и так далее. У ЦСКА не будет счетов. Клуб не сможет платить ни в долларах, ни в евро. Дальше присоединятся англичане, швейцарцы. Если ЦСКА с кем-то договорится платить в рублях, то обойти ограничения можно, но сделать это будет проблематично», — добавил Алексашенко.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР. 

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о санкциях в отношении клуба.

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