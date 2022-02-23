Ловчев считает, что причиной ухода Черевченко из «Химок» стал конфликт с руководством клуба

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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал изменения в подмосковных «Химках».
Ловчев считает, что причиной ухода Черевченко из «Химок» стал конфликт с руководством клуба
  • РИА Новости

«Меня удивила фраза, которую сказал Габулов, о том, что смена тренера — это вынужденная мера. С Черевченко команда выглядела более-менее достойно. Понятно, что это не «Зенит» или «Спартак» с их возможностями. Однако «Химки» играют в приличный футбол. Сегодняшнее руководство клубов — это самая большая проблема. Они считают, что лучше всех разбираются в футболе. Живут по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку». Игорь Черевченко всегда показывал себя знающим человеком. Это конфликт между руководством клуба и тренером. Ему указывать нельзя», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

Также Ловчев прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

«Но Юран ведь тоже неуступчивый человек. При таких действиях, которое осуществляет руководство клуба, солидный тренер не пойдёт к ним работать. Они обращаются к тем, кто уже работал у них. Если они через три месяца уволят Юрана, то кто туда пойдёт? Своими действиями клуб заводит себя в тупик», — добавил Ловчев.

«Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.

Ранее в «Химках» прокомментировали назначение Юрана.

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