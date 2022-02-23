В «Химках» прокомментировали назначение Юрана

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов объяснил, почему клуб принял решение пригласить Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Сергей Юран — опытный специалист, который хорошо знаком болельщикам «Химок». При выборе главного тренера мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в сжатые сроки наладить контакт с командой. На первой встрече с Юраном мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в едином направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой российского футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации», — цитирует официальный сайт «Химок» слова Габулова.

«Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.

Ранее «Химки» объявили о назначении Юрана.