«Химки» объявили о назначении Юрана
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. 52-летний специалист присоединился к команде на сборе в Турции.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
В «Химках» Юран сменил Игоря Черевченко, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Ранее Червиченко отреагировал на возможное назначение Юрана в «Химки».