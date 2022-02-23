«Химки» объявили о назначении Юрана

Подмосковные «Химки» объявили о назначении Сергея Юрана главным тренером команды.

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. 52-летний специалист присоединился к команде на сборе в Турции.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

В «Химках» Юран сменил Игоря Черевченко, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Ранее Червиченко отреагировал на возможное назначение Юрана в «Химки».