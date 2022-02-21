Неоправданная смелость: почему блогеру из США стоит отказаться от идеи боя с Нурмагомедовым

Джейк Пол изъявил желание сразиться с Хабибом Нурмагомедовым в поединке по правилам смешанных единоборств. Известный блогер считает, что ему необходимо немного поработать над борцовскими навыками. При этом он уверен в своём превосходстве над экс-чемпионом UFC в стойке. Почему американцу стоит отказаться от идеи сразиться с завершившим карьеру россиянином и какие последствия ожидают его в случае поражения — в материале RT.

В период проведения зимних Олимпийских игр в мире единоборств произошло немало событий, не удостоенных должного внимания болельщиков и СМИ. Исраэль Адесанья провёл четвёртую защиту титула UFC в среднем весе, Магомед Исмаилов подписал контракт на боксёрский бой с Оланреваджу Дуродолой, а известный блогер Джейк Пол заявил о готовности помериться силами с Хабибом Нурмагомедовым. Причём в поединке по правилам MMA, а не бокса.

«Я бы сразился с Хабибом в ММА, если бы они захотели сделать такое предложение. Потому что это было бы захватывающе. Я бы с большим интересом пошёл на это, особенно если бы у меня было больше времени для тренировок. Это был бы грандиозный бой. Вероятно, миллион или два миллиона PPV-трансляций. И всё, что мне нужно было бы сделать, — это поработать над своими навыками борьбы. Потому что я мог бы перебить его в стойке», — сказал Пол в эфире программы The MMA Hour.

В целом подобное высказывание всецело укладывается в модель поведения скандального блогера. Все помнят его перепалки с Беном Аскреном и Тайроном Вудли, оскорбительные заявления в адрес несостоявшегося соперника Томми Фьюри, а также медиавойну с главой UFC Даной Уайтом. Он жёстко критиковал уровень зарплат в Абсолютном бойцовском чемпионате и склонял спортсменов к уходу из организации, а сам даже вызывал на бой президента промоушена.

Нурмагомедов долгое время был обделён вниманием Пола, но с середины декабря тот стал всё чаще говорить о нём. Впервые это произошло в одном из интервью в преддверии ответной схватки с Вудли. Сначала Джейк заявил о намерении попробовать свои силы в MMA и тренироваться в зале American Kickboxing Academy под руководством экс-чемпиона UFC и экс-наставника россиянина Хавьера Мендеса, а потом выразил желание помериться силами с Хабибом.

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Нурмагомедов не стал комментировать свой возможный поединок с Полом, но вместо этого предложил ему выступить в своём промоушене Eagle FC. Впоследствии он даже заявил, что отправил тому контракт, но Пол не смог это подтвердить.

«Хабиб сказал: «Мы предложили ему сделку». Это неправда. Они никогда ничего мне не предлагали. Eagle FC ранее даже не проводил никаких турниров. Не испытываю негатива по отношению к тому, чем они занимаются, но, чтобы рискнуть пойти в ММА прямо сейчас, мне нужно больше денег, чем я зарабатываю в боксе. Людям пришлось бы заплатить $25—35 млн, чтобы просто начать говорить со мной (об этом. — RT)», — сказал Пол известному журналисту Ариэлю Хельвани.

Таким образом, блогер попытался не только привлечь к себе внимание публики, но и в очередной раз напомнить, насколько различаются гонорары в боксе и MMA. На данный момент неизвестно, сколько заплатили участникам первого в истории американского турнира Eagle FC. Но на фоне их коллег из старейшего вида единоборств цифры наверняка будут выглядеть более чем скромно. Достаточно напомнить, что сражавшиеся за титул UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и Сирил Ган заработали $1,1 млн на двоих. А в промоушене Нурмагомедова уровень зарплат вряд ли выше.

Не стоит надеяться, что Полу предложат подобные деньги хотя бы в одном из существующих MMA-промоушенов. Теоретически сопоставимые суммы он мог бы получить в UFC с учётом всевозможных бонусов и процента от продажи платных трансляций, но конфликт с Уайтом делает его выступление в Абсолютном бойцовском чемпионате невозможным. Кроме того, чемпионат хоть и уделяет много внимания медийной составляющей, в основном специализируется на схватках с участием профессионалов.

Да, можно вспомнить историю с Си Эм Панком, подписавшим контракт с UFC в 2014 году. В США рестлинг является одним из самых популярных видов развлечений, а привлечение одной из его ярчайших звёзд могло помочь расширить аудиторию фанатов смешанных единоборств. Сложно сказать, насколько весомыми были дивиденды от этого сотрудничества, но платили Филлипу Бруксу (настоящее имя атлета) далеко не рекордные гонорары. За битвы с Микки Галом и Майком Джексоном он получил около $1 млн.

Но даже если отбросить финансовую составляющую, бой с Полом не имеет никакого смысла для Нурмагомедова. Россиянин совсем недавно завершил яркую карьеру в MMA, вошёл в историю как один из самых доминирующих чемпионов в истории спорта и заработал достаточно, чтобы приобрести собственный промоушен. В этом плане он кардинальным образом отличается от бывших оппонентов блогера — Аскрена и Вудли.

Оба хоть и были уважаемыми бойцами, но на момент встречи с Полом были списаны со счетов. Бен провёл всего три боя в UFC, два из которых разгромно проиграл, а карьера Тайрона закатилась после поражения от Камару Усмана в титульной битве. Впоследствии он уступил ещё трижды (два раза — досрочно) и потерял место в элите. Да, как бывший чемпион он неплохо зарабатывал ($690 тыс. за три поединка. по информации Sportsdaily), но схватка с блогером обещала принести больше.

По большому счёту Аскрену и Вудли было нечего терять в бою с Полом, ведь к этому моменту их послужные списки уже были далеко не идеальными. Кроме того, они бились по правилам другого вида спорта, что так же частично оправдывало их в случае фиаско. Поэтому оба без зазрения совести и решили разменять остатки наследия на большой чек. Если верить СМИ, Тайрон в сумме получил $3 млн (без учёта процентов от PPV), а Бен — $500 тыс.

Странно думать, что Нурмагомедов пойдёт по их стопам. И дело здесь не только в его стабильном финансовом положении, развивающемся бизнесе и идеальном послужном списке, которым он может побояться рискнуть. Хабиб неоднократно подчёркивал, что для него на первом месте стоит спортивная составляющая, а не хайп, что и подтверждал. Иначе он бы не раз подрался с Конором Макгрегором, благодаря чему разбогател ещё на десяток миллионов долларов и попутно установил рекорд UFC по продаже платных трансляций.

Но даже если бы Нурмагомедов на время забыл о принципах и принял вызов Пола, поединок вряд ли получился бы хоть немного конкурентным. Понятно, что после пары побед на боксёрском ринге Джейк чувствует себя готовым свернуть горы, но в смешанных единоборствах ему будет значительно тяжелее проявить себя, чем в боксе. Для этого ему мало обучиться борьбе и джиу-джитсу. Необходимо научиться соединять все навыки воедино и быть готовым сражаться как на ногах, так и на земле.

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В этом уверен и сам Нурмагомедов. В эфире Full send podcast он заявил, что Полу нужно ещё многому научиться, и подчеркнул, что в битве с ним Джейк не продержится и пары минут.

Нельзя забывать и ещё об одном аспекте. Несмотря на заявления как самого Пола, так и его бывших оппонентов, в спортивном сообществе многие посчитали договорными его поединки с Аскреном и Вудли. Подобное мнение высказывали бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и украинский боксёр Иван Редкач. Многие не могли поверить, что профессиональные бойцы внезапно забывали о защите и допускали грубые ошибки в битве с блогером.

Безусловно, нет доказательств того, что результат боёв Пола с Аскреном и Вудли был заранее известен. Но если представить, что блогеру удалось каким-то образом уговорить бывших чемпионов поддаться ему, в случае с Нурмагомедовым не приходится рассчитывать на подобное. Хабиб уж точно не решит портить своё наследие ради нескольких миллионов и выйдет в клетку предельно собранным и мотивированным. А справиться с таким соперником у Пола вряд ли получится. Ведь ранее это не удавалось ни вышеупомянутому Макгрегору, ни другим звёздам лёгкого веса.

Понятно, что именно умение создавать вокруг себя ажиотаж и помогло Полу заработать миллионы и стать сначала прибыльным блогером, а затем и популярным боксёром. Однако всему есть предел. Такими темпами он может нарваться на слишком сильного и мотивированного противника, после встречи с которым его карьере придёт конец.