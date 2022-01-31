В команде блогера Джейка Пола заявили, что не получали предложения от Eagle FC

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Команда известного блогера Джейка Пола опровергла информацию о том, что легендарный российский боец Хабиб Нурмагомедов, владелец промоушена Eagle FC, отправил им контракт.
В команде блогера Джейка Пола заявили, что не получали предложения от Eagle FC
  • Gettyimages.ru

«Хабиб — легенда как в клетке, так и за её пределами. Но это легендарная чушь. Они не могут позволить себе Джейка Пола. Мы получили ряд предложений для него по поводу дебюта в ММА, но среди них нет Eagle FC», — говорится в заявлении команды Пола в Instagram.

В декабре 2021 года блогер победил американца Тайрона Вудли, экс-чемпиона UFC, нокаутом в шестом раунде боксёрского поединка. Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА.

Ранее Нурмагомедов поддержал Мамедова после поражения от Хендерсона на турнире Bellator 273.

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