Автор решающей шайбы в ворота России высказался о победе Финляндии на ОИ-2022

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Нападающий сборной Финляндии по хоккею Ханнес Бьёрнинен поделился эмоциями после победы над командой России в финале Олимпиады в Пекине.

«Я сейчас испытываю потрясающие эмоции. Мы всё это время работали усердно, все вместе. Благодаря этому мы завоевали золотые медали. Наша победа абсолютно заслуженная. Мы создали много голевых моментов, в этом не только моя заслуга, несмотря на два набранных очка. Мы верили себя и единой командой добились успеха», — цитирует Бьёрнинена «Чемпионат».

Он также признался, что не знает, как суоми удаётся регулярно обыгрывать Россию в важных встречах. По его словам, финны просто верили в свои силы и показали отличный хоккей. При этом форвард подчеркнул, что успех во многом достигнут благодаря главному тренеру команды Юкке Ялонену, который собрал отличный коллектив.

«Насколько важно для меня было забить после удаления в первом периоде? Конечно, я чувствовал ответственность, ведь нарушил правила. Завтра мы отправимся в Хельсинки и будем отмечать свой успех вместе со всеми. Готовились ли мы к празднованиям здесь? Не знаю, мы были заняты тренировками», — добавил Бьёрнинен.

Сборная России проиграла команде Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Бьёрнинен забросил победную шайбу на старте третьего периода. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что готов работать дальше в национальной команде.