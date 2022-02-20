Ковальчук: готов работать дальше с Жамновым в сборной России по хоккею

«С Алексеем Юрьевичем я готов идти куда угодно, здорово было с ним работать. Он проявил себя профессионалом, мужиком, лидером, как он вёл себя с журналистами, с ребятами — это дорогого стоит», — цитирует ТАСС Ковальчука.
Генменеджер сборной уточнил, что его контракт с Федерацией хоккея России заканчивается после Олимпиады.
Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.
Ранее Жамнов после поражения от Финляндии заявил, что жизнь на этом не заканчивается.