Ковальчук: готов работать дальше с Жамновым в сборной России по хоккею

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своих планах после зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«С Алексеем Юрьевичем я готов идти куда угодно, здорово было с ним работать. Он проявил себя профессионалом, мужиком, лидером, как он вёл себя с журналистами, с ребятами — это дорогого стоит», — цитирует ТАСС Ковальчука.

Генменеджер сборной уточнил, что его контракт с Федерацией хоккея России заканчивается после Олимпиады.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Жамнов после поражения от Финляндии заявил, что жизнь на этом не заканчивается.