Жамнов после поражения от Финляндии заявил, что жизнь на этом не заканчивается

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился эмоциями после поражения от Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

По его словам, он поблагодарил каждого члена национальной команды за проведённый турнир и подчеркнул, что отечественные хоккеисты выложились на максимум.

«Жизнь на этом не заканчивается, впереди ещё много соревнований, где нужно выходить и доказывать, что мы находимся в элите хоккея. Ничего нового от Финляндии не увидели, они плотно играют на всех участках поля. Просили ребят больше контролировать шайбу и доводить её до ворот. Пропущенные шайбы — рабочие, сейчас тяжело что-то комментировать, в голове много эмоций», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Он также объяснил, почему россияне не показывали яркой и комбинационной игры на этом турнире. По его мнению, хоккей стал более прямолинейным, а любая ошибка теперь может привести к голу, из-за чего все команды на Олимпиаде в основном делали ставку на плотность в обороне.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов выразил мнение, что финские хоккеисты в финале были наглее и дисциплинированнее.