Федотов считает, что финские хоккеисты в финале были наглее и дисциплинированнее

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Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал поражение от Финляндии на Олимпиаде в Пекине.

«Опустошение на душе. Не знаю, что сказать, тяжело. Ты идёшь шаг за шагом к победе, с поддержкой и верой болельщиков. Но это жизнь, есть победители, есть проигравшие. Сегодня финны сыграли здорово, они умеют играть в хоккей, умеют терпеть. Наверное, были наглее, дисциплинированнее», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Он также предположил, что россияне могли все эмоции отдать в полуфинальной игре со шведами, а в решающих матчах всё зависит от малейших деталей. По его мнению, команда должна была играть более агрессивно.

«Нам в принципе весь турнир тяжело давались голы, а тем более с такой командой, которая играет по счёту. Я должен был взять этот груз на свои плечи, сыграть на ноль. Это хороший опыт, достойная команда, которая умеет играть в тот хоккей, который приносит результат», — подчеркнул голкипер.

Всего на турнире Федотов провёл шесть матчей, два из которых отыграл на ноль, и пропустил девять шайб.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Федотов признался, что ему тяжело принять, что завоёванная медаль не золотого отлива.