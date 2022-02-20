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Голкипер сборной России по хоккею Федотов: тяжело принять, что медаль не золотого отлива

20.02.2022, 11:55 |

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов объяснил, почему снял серебряную медаль после награждения на Олимпиаде в Пекине.

Голкипер сборной России по хоккею Федотов: тяжело принять, что медаль не золотого отлива
  • ©Peter Kneffel/picture alliance
  • Gettyimages.ru

«Мы заслужили её, принесли трудом и потом. Но тяжело принять, что она не золотого отлива, а серебряного. Тяжело с самим собой согласиться. Я максималист. Безусловно, надену её и наслажусь этим моментом, но позже», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Всего на турнире Федотов провёл шесть матчей, два из которых отыграл на ноль, и пропустил девять шайб. 

Сборная России проиграла команде Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов признался, что после поражения от финнов на его душе образовалась пустота.

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