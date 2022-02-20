Хоккеист сборной России Шарипзянов: после поражения от финнов на душе пустота

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Защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов поделился эмоциями после поражения от команды Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

«Что на душе сейчас? Пустота. Ничего хорошего. Они забили на один гол больше, чем мы. Вы сами всё видели. Забили два рабочих гола, такие шайбы приносят чемпионство», — цитирует Шарипзянова «Чемпионат».

Он также поздравил финнов с победой и отметил, что в этой игре россиянам просто не хватило одной заброшенной шайбы. По его словам, в команде ещё долго будут вспоминать встречу.

«Почему не можем обыграть финнов? Они всегда системно играют, одинаково. Это работает. Мы тоже играли системно. Мне нечего больше сказать», — добавил Шарипзянов.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил сборную России по хоккею с серебром Олимпиады в Пекине.