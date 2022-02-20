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Матыцин поздравил сборную России по хоккею с серебром Олимпиады в Пекине

20.02.2022, 10:57 |

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на завоевание серебряных медалей национальной хоккейной командой на Олимпиаде в Пекине.

Матыцин поздравил сборную России по хоккею с серебром Олимпиады в Пекине
  • РИА Новости

«Поздравляю сборную России по хоккею с завоеванием серебряных медалей на Играх в Пекине. Вся страна болела за наших ребят, и мы очень надеялись, что они смогут защитить титул олимпийских чемпионов», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта. 

Он отметил, что в финале россиянам пришлось противостоять очень сильному сопернику, который ни разу не проиграл на этом турнире, а сам финальный матч вышел очень напряжённым. 

«Несмотря на то, что все мы ждали первого места, хочу поблагодарить и поддержать российских хоккеистов и тренерский штаб Алексея Жамнова. Серебро — достойный результат. Желаю сборной успеха на чемпионате мира — 2022», — добавил Матыцин.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв признался, что команда ждала ошибки финских хоккеистов и удаления при равном счёте.

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