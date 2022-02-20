Шипачёв: мы ждали ошибки финских хоккеистов и удаления при равном счёте

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Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал поражение от Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

«Абсолютно согласен, что с одной шайбой нужно пропускать ноль. Тогда были бы шансы выиграть. Сегодня повели в игре, повели в одну шайбу. Вышли на третий период при счёте 1:1 и пропустили в первой смене», — цитирует Шипачёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, после пропущенной шайбы было трудно взломать оборону соперника, который здорово играл в защите, хотя россияне и пытались доводить шайбу до его зоны.

«Счёт был 1:1. Мы ждали их ошибки, ждали удаления. Доволен ли серебром? Пока никаких эмоций. Полностью пустой», — добавил Шипачёв.

Российская сборная проиграла команде Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его штаб будут готовить сборную России по хоккею к ЧМ-2022.