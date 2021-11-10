Чимаев пообещал побить братьев Пол за вечер

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что сможет победить за вечер двух видеоблогеров — братьев Джейка и Логана Полов.

«Я могу побить этих парней за один вечер в боксе. И они об этом знают», — написал Чимаев в своём Twitter.

I can smash this guys same night

BOXING 👊🏼 pic.twitter.com/5qpCqBsW43 — Khamzat Chimaev (@KChimaev) November 9, 2021

«Послушай, Хамзат, ты просто ещё один боец UFC, который считает, что он хорош в боксе. Присядь, заткнись и молись, чтобы тебе честно заплатили», — ответил один из братьев.

Последний бой Чимаев провёл 30 октября на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

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