Чимаев пообещал побить братьев Пол за вечер
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«Я могу побить этих парней за один вечер в боксе. И они об этом знают», — написал Чимаев в своём Twitter.
I can smash this guys same night— Khamzat Chimaev (@KChimaev) November 9, 2021
BOXING 👊🏼 pic.twitter.com/5qpCqBsW43
«Послушай, Хамзат, ты просто ещё один боец UFC, который считает, что он хорош в боксе. Присядь, заткнись и молись, чтобы тебе честно заплатили», — ответил один из братьев.
Последний бой Чимаев провёл 30 октября на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
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