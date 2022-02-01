Нурмагомедов признался, что намеренно отдавал шею сопернику в бою с Порье

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о моменте в бою с Дастином Порье, когда американец чуть его не задушил.
Нурмагомедов признался, что намеренно отдавал шею сопернику в бою с Порье
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«Я видел, как мой отец нервничал перед боем с Порье. Это был 2019 год... прошло много времени с того момента, когда он мне секундировал последний раз. Он советовал мне придерживаться плана и оставаться сосредоточенным. В ходе поединка я видел его очень близко. Когда Порье попробовал меня задушить, это было прямо перед отцом. Я подумал, что Порье сумасшедший, неужели он подумал, что я постучу на глазах у отца. Перед выходом на поединок я сказал Исламу Махачеву в раздевалке, что Порье любит выходить на гильотину. Сказал тогда, что отдам ему шею и измотаю. Гильотина — это очень энергозатратный приём», — заявил Нурмагомедов на мероприятии в институте Miftaah в штате Мичиган. 

Россиянин победил Порье удушающим приёмом в бою, который проходил 7 сентября 2019 года.

3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее блогер Джейк Пол выразил желание провести бой с Нурмагомедовым по правилам ММА.

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