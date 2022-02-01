Блогер Джейк Пол выразил желание провести бой с Нурмагомедовым по правилам ММА

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Боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол признался, что хотел бы провести бой по смешанным единоборствам c бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Блогер Джейк Пол выразил желание провести бой с Нурмагомедовым по правилам ММА
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«Нурмагомедов сказал: «Мы предложили ему сделку». Это неправда. Мне не поступало никаких предложений. Я вообще не видел, чтобы Eagle FC проводили свои турниры. Не хочу хейтить то, чем они занимаются, однако чтобы я рискнул провести бой в смешанных единоборствах, они должны предложить мне больше, чем я зарабатываю в боксе. Чтобы начать диалог со мной, людям придётся заплатить $25—35 млн. Я бы сразился с Хабибом в ММА, если бы он захотел сделать такое предложение, поскольку это было бы интересно. Особенно если бы у меня было больше времени на тренировки. Это был бы грандиозный поединок. Возможно, миллион-два за просмотр — и всё, что мне нужно будет делать, это работать над своей борьбой. Потому что я перебью его в стойке», — заявил Пол на YouTube-канале The MMA Hour.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее в команде блогера Джейка Пола заявили, что не получали предложения от Eagle FC.

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