Бой Махачева с Дариушем, поход Малыхина за поясом ONE и четвёртая защита Адесаньи: самые ожидаемые события февраля в MMA

Ислам Махачев проведёт поединок с Бенеилом Дариушем, победа в котором может помочь ему стать первым претендентом на титул UFC в лёгком весе, а Арман Царукян постарается продлить беспроигрышную серию до пяти боёв. Исраэль Адесанья будет защищать пояс в средней категории в реванше с Робертом Уиттакером, а Анатолий Малыхин поборется за временный пояс ONE FC в тяжёлом весе. Самые ожидаемые события февраля в MMA — в материале RT.

ONE Championship: Bad Blood

Дата и место проведения: 11 февраля, Калланг (Сингапур).

Значимые бои: Анатолий Малыхин — Кирилл Грищенко (временный титул в тяжёлом весе).

Уже в феврале российский тяжеловес может вплотную приблизиться к осуществлению цели, озвученной в интервью RT. Анатолий Малыхин имеет шансы не только завоевать временный пояс, но и стать первым претендентом на звание абсолютного чемпиона, которым в настоящее время владеет канадец Арджан Буллар. Для этого ему необходимо расправиться с Кириллом Грищенко и одержать третью победу подряд в сингапурском промоушене.

Правда, в этой схватке россиянину придётся непросто. И не только потому, что его состояние может быть далёким от идеального. В январе он заболел коронавирусом, а поединок пришлось отложить на две недели. Белорус обладает отличной базой в греко-римской борьбе и даже опытом побед на международных турнирах. В 2019 году он завоевал золото на II Европейских играх в Минске, но впоследствии был лишён медали из-за допинга. Потеряв шансы поехать на Олимпиаду в Токио, Грищенко перешёл в смешанные единоборства, где выиграл уже пять раз (четыре — досрочно).

UFC 271

Дата и место проведения: 12 февраля, Хьюстон (США).

Значимые бои: Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер (титул в среднем весе), Максим Гришин — Уильям Найт, Деррик Льюис — Тай Туйваса.

В феврале номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата вновь получится не самым богатым на громкие имена. Видимо, матчмейкеры посчитали, что для привлечения внимания аудитории будет достаточно организовать реванш между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. И в этом есть определённые сомнения. Первый бой между нигерийцем и австралийцем получился односторонним, и нет предпосылок к тому, что ответная битва сложится иначе. Следовательно, вокруг неё вряд ли будет ажиотаж.

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Тем не менее поклонникам смешанных единоборств будет на что посмотреть. Ярким обещает стать противостояние Деррика Льюиса и Тая Туйвасы. Американец пришёл в себя после поражения от Сирила Гана и одержал победу над Крисом Даукасом, а австралиец не уступает с октября 2019-го. Последние четыре поединка он выиграл нокаутом, лишь раз не сумев решить все вопросы в первом раунде. На 26 секунд дольше продержался Аугусто Сакаи.

Не обойдётся турнир и без россиян. В Хьюстоне выступит Максим Гришин, который находится в довольно непростой ситуации. На данный момент в его активе значится одна победа и два поражения, а ещё одна неудача может стоить ему места в ростере UFC. Чтобы остаться в крупнейшем MMA-промоушене мира, полутяжеловесу необходимо брать верх над 33-летним Уильямом Найтом. Несмотря на не самый богатый послужной список побед, американец по прозвищу Ночной Кошмар представляет опасность, о чём говорит его послужной список в UFC (3:1).

UFC Fight Night 201

Дата и место проведения: 19 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Рафаэль Дос Аньос — Рафаэль Физиев, Александр Романов — Илир Латифи.

Абсолютный бойцовский чемпионат также устроит шоу в родном Лас-Вегасе, которое возглавят звёзды лёгкого веса — Рафаэль Дос Аньос и Рафаэль Физиев. Для талантливого проспекта киргизского происхождения встреча с бывшим чемпионом станет первым серьёзным испытанием, а по её итогам станет ясно, готов ли он включиться в гонку за пояс. Шестой успех подряд позволит ему не только ворваться в десятку сильнейших дивизиона, но и получить возможность сразиться с противником калибра Дастина Порье.

По окончании турнира место в топ-15 тяжёлой категории может получить Александр Романов. Молдавский боец взял верх во всех четырёх схватках под эгидой UFC и продолжает пусть и медленный, но верный путь к вершине. Процесс мог бы протекать значительно быстрее, если бы уровень оппонентов был немного выше, но матчмейкеры пока не рискуют бросать спортсмена «под танки». Не произойдёт этого и в Лас-Вегасе. В своё время Илир Латифи считался перспективным, но не оправдал выданных авансов, а сейчас находится не в лучшей форме. Из последних четырёх боёв он выиграл лишь один, и тот раздельным решением.

Bellator 274

Дата и место проведения: 19 февраля, Анкасвиль (США).

Значимые бои: Андрей Корешков — Мухамед Берхамов.

Также 19 февраля второй турнир в 2022 году проведёт Bellator. Закрывать его программу будут Ниман Грейси и Логан Сторли, но гораздо больший интерес вызывает дуэль двух россиян. Андрей Корешков сразится с Мухамедом Берхамовым, ярко дебютировавшим в американском промоушене. В октябре он уже в первом раунде «задушил» Джалила Уиллиса и заставил рассматривать себя как одного из самых перспективных полусредневесов лиги. Если он сумеет провернуть то же самое и в битве с соотечественником, то наверняка займёт его место в рейтинге.

Для Корешкова же это станет второй попыткой сразиться с соотечественником в Bellator. В прошлый раз, на первом шоу организации в Москве, он должен был помериться силами с Рустамом Хабиловым, но тот снялся из-за болезни за девять дней до турнира. В столь короткие сроки замену найти не удалось. В этом плане Андрею есть о чём волноваться и на этот раз. Начиная с февраля 2018-го поединки с участием Берхамова отменялись шесть раз, четырежды — по вине Мухамеда.

Bellator 275

Дата и место проведения: 25 февраля, Дублин (Ирландия).

Значимые бои: Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд (титул в среднем весе), Хасан Магомедшарипов — Хосе Санчес.

До конца февраля промоушен Скотта Кокера устроит ещё один турнир, в котором также примет участие отечественный боец. В июле младший брат Забита Магомедшарипова ярко дебютировал в Bellator, не только поразив техникой и борцовскими навыками, но и досрочно взяв верх над Джонатаном Кирозом. Правда, на момент боя мексиканец имел в активе три победы и четыре поражения, поэтому переоценивать значение того триумфа не стоит.

На этот раз Хасану будет противостоять спортсмен с более внушительным послужным списком, но сложно сказать, насколько он отражает его уровень. Хосе Санчес выиграл 11 из 12 боёв, но бился исключительно в мелких испанских промоушенах. Да и в предыдущем поединке он потерпел сокрушительное поражение, уже в первом раунде попавшись на гильотину.

ACA 136

Дата и место проведения: 26 февраля, Москва (Россия).

Значимые бои: Имран Букуев — Арен Акопян (вакантный титул в наилегчайшем весе).

В конце месяца ACA проведёт первый турнир в российской столице с ноября 2021-го. Но если тогда в основном карде значились два поединка за пояс, то на этот раз будет проведён лишь один. Трофей в наилегчайшем весе остался без владельца после того, как бывший чемпион Азамат Керефов не стал продлевать контракт с промоушеном. За вакантное звание поспорят четвёртый и седьмой номера рейтинга дивизиона, что кажется довольно странным решением. Имран Букуев выиграл лишь два из последних трёх боёв, а Арен Акопян пусть и идёт на серии из семи побед подряд, встречался лишь с одним сильным соперником — Аланом Гомесом.

UFC Fight Night 202

Дата и место проведения: 26 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Ислам Махачев — Бенеил Дариуш, Арман Царукян — Хоэль Альварес.

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Венчает месяц турнир UFC, по итогам которого, скорее всего, определится следующий претендент на титул в лёгком весе. Остановить Ислама Махачева попытается Бенэил Дариуш — крепкий американский борец, переживающий вторую молодость. Четыре года назад он занимал лишь 15-е место в рейтинге и не мог взять верх в трёх схватках подряд, но затем расправился с семью соперниками. Среди десяти сильнейших представителей дивизиона более продолжительной беспроигрышной серией могут похвастаться лишь Чарльз Оливейра и его будущий противник, не проигрывающий на протяжении девяти дуэлей.

Для Махачева же это станет первой по-настоящему серьёзной проверкой. Да, в октябре он уже встречался с представителем топ-10. Но, несмотря на высокое место в рейтинге, Дэн Хукер был удобен россиянину с точки зрения стиля, да ещё и вышел на коротком уведомлении. Дариуш же имел более чем достаточно времени подготовиться и может создать проблемы как в стойке, так и в партере. В недавнем сражении с Тони Фергюсоном он наглядно продемонстрировал, что не просто так владеет чёрными поясами по бразильскому джиу-джитсу и муай-тай.

Также в Лас-Вегасе выступит бывший оппонент Махачева. Арман Царукян сделал правильные выводы из поражения от соотечественника и выиграл четыре раза подряд. Сейчас он занимает 13-ю строчку в табели о рангах, а победа над Хоэлем Альваресом может помочь ему улучшить положение. Правда, сделать это будет не так просто. Испанец считается одним из самых прогрессирующих легковесов UFC и выступает очень ярко. Свидетельством тому стали четыре досрочные победы подряд, причём три из них — в первом раунде.