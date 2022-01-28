Шестаков: Молдавского довольно сложно удивить или застать врасплох

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков высказался о противостоянии временного чемпиона тяжёлого дивизиона Bellator Валентина Молдавского с обладателем полноценного титула Райаном Бейдером.

«На стороне российского спортсмена серия из шести побед, молодость и весь арсенал приёмов из боевого самбо. Более того, если посмотреть выступления Валентина в Bellator, то можно увидеть, как россиянин прогрессирует с каждым боем. Если ещё в 2019 году в поединке с Линтоном Васселлом Валентин позволил британцу совершить результативные броски, то уже в следующем бою — с Хави Айалой, — сделав выводы, не оставил американскому спортсмену ни одного шанса, доминируя в партере фактически на протяжении всего поединка», — заявил Шестаков в интервью RT.

Он также рассказал о сильных сторонах российского спортсмена.

«На мой взгляд, к сильным сторонам россиянина можно отнести высокую скорость, постоянное перемещение в клетке, способность поддерживать высокий темп и сохранять концентрацию на протяжении всей схватки, умение «считывать» соперника и при необходимости менять рисунок боя. Валентина довольно сложно удивить или застать врасплох: он умеет работать под давлением, как это было в бою с Тимоти Джонсоном, отлично борется и боксирует, имеет хорошо поставленные удары коленями, а также лоукики, всю силу и точность которых ощутил на себе Рой Нельсон», — добавил Шестаков.

Ранее сообщалось, что участники чемпионского боя ACA 135 уложились в вес.