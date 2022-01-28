Участники чемпионского боя ACA 135 уложились в вес

Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов оказался легче претендента ни титул Абдул-Рахмана Джанаева.

На церемонии взвешивания перед ACA 135 в Грозном чемпион показал на весах 84,25 кг, претендент — 84,35 кг, сообщает пресс-служба АСА.

Гасанов получил статус действующего чемпиона взамен временного после как Саламу Абдурахманов из-за травм не мог защищать титул. Это первая защита титула для Магомедрасула, ведущего победную серию из 11 поединков, с рекордом 16 боев при двух поражениях. У Джанаева рекорд - 15 боев при 2 поражениях.

Ранее российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что все его соотечественники используют допинг.