Отсутствие выгоды: какова вероятность матчевой встречи UFC и ACA

Российский MMA-промоушен ACA в 2022 году попытается договориться о матчевой встрече с бойцами UFC. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава лиги Алексей Яценко. Чем интересна идея противостояния между двумя организациями и какова вероятность встречи — в материале RT.

В Москве состоялась пресс-конференция руководства промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), в ходе которой были подведены итоги 2021 года и анонсированы планы на 2022-й. Маирбек Хасиев и Алексей Яценко объяснили, какое влияние на лигу оказали санкции, введённые в её отношении правительством США, сообщили о желании провести 16 турниров с общим призовым фондом $1 млн, а также представили следующий поединок звёздного полутяжеловеса Ивана Штыркова. Однако одним из самых обсуждаемых стало заявление о намерении устроить матчевое противостояние между ведущими представителями организации и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Как бы это ни звучало, у нас эта идея существует с самого начала — с момента объединения лиг (WFCA и ACB. — RT). Мы от неё не отказались. В 2022 году будем над ней работать. На встрече с руководством «Матч ТВ» получили от него поддержку, одобрение, обещание содействовать в данном вопросе», — признался Яценко в ходе пресс-конференции.

Таким образом, в ACA в очередной раз дали понять, что заинтересованы в совместном с UFC турнире, в рамках которого бойцы российского и американского промоушенов могли бы встретиться друг с другом в клетке. При этом в лиге не объяснили, в каком именно формате рассчитывают устроить шоу и кого готовы выставить отстаивать честь. От дальнейших комментариев на эту тему Яценко и Хасиев воздержались, зато отметили, что больше не рассматривают возможность проведения аналогичной дуэли с коллегами из России.

«Неприемлемо сотрудничать с российскими лигами. Надо состязаться с лучшими, а именно с UFC. Надо же сломать им хребет», — отметил Хасиев.

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Ещё в феврале 2019 года ACA обращался к Bellator с предложением свести в клетке чемпионов и первые номера обоих промоушенов. Об этом на своей официальной странице в Instagram писал Хасиев.

«Друзья, вы, наверное, со мной согласитесь, что только стыковые бои двух лиг могут определить, которая из них лучше! В своё время АСВ неоднократно предлагал это, а совсем недавно и АСА вышел к руководству Bellator с предложением провести матчевую встречу! Прошло несколько недель, но ответа нет, в связи с этим решил на весь Instagram заявить! Эй, Скотт Кокер, в чём проблема? Неужели тебя не привлекает такое событие? Давай сделаем то, чего ждут миллионы любителей MMA! Два состава — чемпионы и первые номера! Один турнир в России, второй — в США!» — писал Хасиев.

При этом функционер сравнивал возможную дуэль с противостояниями хоккейных сборных СССР, США и Канады, позволившими «разрядить обстановку в мире на долгие годы». Хасиев предполагал, что битва ACA и Bellator могла бы стать столь же успешной и принести не только финансовую выгоду, но и моральное удовлетворение.

«Разве ты не хочешь быть одним из первых, кто организовал такое событие, и войти в историю мирового MMA? Думаю, да. Отказ воспринимаю как слабость и неуверенность в победе Bellator. Жду ответа здесь, чтобы не было недомолвок», — заключил Хасиев.

С того момента прошло без малого три года, но прогресса так и нет. Посостязаться с ACA не изъявили желания ни Bellator, ни UFC. Кроме того, ни Скотт Кокер, ни Дана Уайт никак не прокомментировали инициативу российской лиги. И есть все основания полагать, что в ближайшее время изменений ждать не стоит.

Да, со спортивной точки зрения битва между бойцами двух промоушенов видится довольно любопытной и интересной. Ведь многие хотели бы узнать ответ на вопрос, действительно ли американская лига превосходит конкурентов по уровню или дело в исправно работающей пиар-машине, во многом и обеспечившей UFC статус лидирующего промоушена в мире. Столкновение сильнейших спортсменов могло расставить точки над «и» и изменить положение дел в мире MMA.

Многие российские спортсмены неоднократно заявляли, что уровень конкуренции в ACA ничуть не ниже, чем в UFC, а Магомед Исмаилов в интервью RT выражал уверенность в победе над действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Неважно, Исраэль перед тобой или Пауло Коста. Разница лишь в том, что они выступают в самом крупном и популярном промоушене мира, а я — в ACA, который занимает третье место на планете. Но это не значит, что я проиграю их чемпиону. Я вынесу его. Привезите мне сюда Адесанью — и я покажу, кто есть кто. Всё зависит от твоего подхода к делу. Чем серьёзнее соперник, тем кропотливее подготовка к сражению», — говорил Исмаилов в ноябре 2020 года.

Однако вряд ли стоит рассчитывать, что в ближайшее время американские промоушены внезапно ответят на вызов ACA. Проведение подобной серии поединков не принесёт им никаких дивидендов, зато сопряжено с серьёзным риском. Если представители условного UFC выступят неудачно, то заметно подпортят реноме чемпионата и продемонстрируют, что не все спортсмены попадают туда исключительно по спортивным принципам. Кроме того, победа над условным Фрэнсисом Нганну или Камару Усманом автоматически поможет его противнику обрести звёздный статус, а в планы Уайта вряд ли входит раскрутка сторонних бойцов.

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В UFC наверняка согласились бы многое поставить на кон, если бы понимали, что шоу гарантированно принесёт колоссальную прибыль, но предпосылок для этого нет. Подавляющее большинство звёзд и так бьются у них, следовательно, чтобы устроить крупную схватку местным, Уайту не нужно сотрудничать с коллегами из России. Сейчас в ACA не значится ни одного спортсмена, чьё присутствие в карде могло бы привлечь внимание местной публики, следовательно, обеспечить высокие продажи как билетов, так и платных трансляций. А именно это во многом и определяет интерес к подобного рода мероприятиям.

Кроме того, чтобы устроить этот матч, необходимо подписать договор о сотрудничестве и проведении турниров. Следовательно, в названии шоу фигурировало бы имя не только крупнейшего MMA-промоушена планеты, но и российского. Но достаточно вспомнить, что именно это во многом стало камнем преткновения в переговорах между Абсолютным бойцовским чемпионатом и Фёдором Емельяненко. Последний Император был готов выступать либо под эгидой M-1 Global, либо на турнирах, организованных российской лигой совместно с иностранными.

И если Дана Уайт и компания не согласились пойти на уступки тогда ради привлечения Емельяненко — одной из крупнейших звёзд смешанных единоборств на тот момент, то вряд ли это возможно сейчас. Чтобы иметь рычаги давления на UFC, ACA необходимо иметь в ростере бойца, сопоставимого по статусу с Последним Императором, например, Хабиба Нурмагомедова, только необходимыми ресурсами он не располагает.