Штырков надеется, что проведёт бой в ACA в марте

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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о своём будущем в ACA.
Штырков надеется, что проведёт бой в ACA в марте
  • © aca-mma.com

«Надеюсь, меня ждёт промежуточный бой. С АСА у меня остался заключительный бой по контракту, уже в апреле контракт закончится. Надеюсь, бой дадут в марте, как в том году. Это было бы отлично, по моему состоянию. А дальше будем думать и ждать решения от менеджмента АСА, как они видят мою карьеру», — приводит слова Штыркова «Матч ТВ».

На счету 33-летнего спортсмена 19 побед в MMA за карьеру при двух поражениях и одной ничьей. При этом нокаутировать соперников ему удавалось восемь раз.

Ранее Штырков нокаутировал Артура Астахова на турнире ACA 131 в Москве.

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