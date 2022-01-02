Штырков надеется, что проведёт бой в ACA в марте

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о своём будущем в ACA.

«Надеюсь, меня ждёт промежуточный бой. С АСА у меня остался заключительный бой по контракту, уже в апреле контракт закончится. Надеюсь, бой дадут в марте, как в том году. Это было бы отлично, по моему состоянию. А дальше будем думать и ждать решения от менеджмента АСА, как они видят мою карьеру», — приводит слова Штыркова «Матч ТВ».

На счету 33-летнего спортсмена 19 побед в MMA за карьеру при двух поражениях и одной ничьей. При этом нокаутировать соперников ему удавалось восемь раз.

Ранее Штырков нокаутировал Артура Астахова на турнире ACA 131 в Москве.