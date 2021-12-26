Исмаилов — о бое со Шлеменко: в него будут лететь пушки

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Александром Шлеменко.

«Шлеменко должен понимать, что в него будут лететь пушки. И очень много. Это не то, что он испытывал в своих прошлых противостояниях. Просто мы отправим в него залпы орудий», — цитирует Исмаилова Sport24.

В российском промоушене RCC подтвердили, что поединок в среднем весе между Шлеменко и Исмаиловым состоится летом 2022 года в Екатеринбурге.

Исмаилов в октябре проиграл чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву.

Шлеменко в последнем поединке в Eagle FC одолел единогласным решением судей Артура Гусейнова.

Ранее тренер Исмаилова заявил, что его подопечный может провести один или несколько поединков до встречи со Шлеменко.