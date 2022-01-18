В ACA огласили календарь турниров на первую половину 2022 года

В лиге Absolute Championship Akhmat (ACA) озвучили календарь на первую половину 2022 года, а также назвали количество запланированных турниров до конца года.

Legion-Media

Как сообщил глава АСА Алексей Яценко, в первую половину календарного года лига проведёт турниры в следующих городах: — 28 января — Грозный,

— 26 февраля — Москва,

— 6 марта — Краснодар,

— 27 марта — Санкт-Петербург,

— 15 апреля — Минск,

— 6 мая — Челябинск,

— 21 мая —Москва,

— 11 июня — Сочи. Всего же АСА планирует провести 16 турниров в 2022 году. Ранее сообщалось, что в 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн.