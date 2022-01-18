В ACA огласили календарь турниров на первую половину 2022 года
- Legion-Media
Как сообщил глава АСА Алексей Яценко, в первую половину календарного года лига проведёт турниры в следующих городах:
— 28 января — Грозный,
— 26 февраля — Москва,
— 6 марта — Краснодар,
— 27 марта — Санкт-Петербург,
— 15 апреля — Минск,
— 6 мая — Челябинск,
— 21 мая —Москва,
— 11 июня — Сочи.
Всего же АСА планирует провести 16 турниров в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн.