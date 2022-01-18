В ACA огласили календарь турниров на первую половину 2022 года

Короткая ссылка
В лиге Absolute Championship Akhmat (ACA) озвучили календарь на первую половину 2022 года, а также назвали количество запланированных турниров до конца года.
В ACA огласили календарь турниров на первую половину 2022 года
  • Legion-Media

Как сообщил глава АСА Алексей Яценко, в первую половину календарного года лига проведёт турниры в следующих городах:

— 28 января — Грозный,
— 26 февраля — Москва,
— 6 марта — Краснодар,
— 27 марта — Санкт-Петербург,
— 15 апреля — Минск,
— 6 мая — Челябинск,
— 21 мая —Москва,
— 11 июня — Сочи.

Всего же АСА планирует провести 16 турниров в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить