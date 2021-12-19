Виктор Немков: реванш Фёдора Емельяненко с КроКопом привлёк бы внимание

Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков рассказал, кто может стать соперником легендарного Фёдора Емельяненко в его последнем поединке перед завершением карьеры.

«Поскольку турнир состоится летом, то возможно, что оппонентом Фёдора станет Райан Бейдер. Но если брать людей, которые выступали в Pride, хотелось бы увидеть Мирко КроКопа Филиповича. Это будут реванш и громкая вывеска. Такой бой привлёк бы большое внимание», — сказал Немков в интервью RT.

Бой Фёдора Емельяненко с Мирко Филиповичем прошёл 15 августа 2004 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

1 марта 2019 года 47-летний хорват официально объявил о завершении спортивной карьеры в связи с перенесённым микроинсультом.

Ранее Молдавский назвал бредом слова о нечестной победе Фёдора Емельяненко над Джонсоном.