Молдавский назвал бредом слова о нечестной победе Фёдора Емельяненко над Джонсоном

Временный чемпион Bellator в тяжёлом весе россиянин Валентин Молдавский отреагировал на слова Сергея Харитонова, который усомнился в честности победы Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

«Слышал такое. Бред, конечно. На таком уровне такого не может быть. Тимоти, бывает, забирает бои своей вязкостью, а ещё до поединка с Фёдором он заявил, что будет рубиться. И он решил поиграть на поле Фёдора, с тем, кто реально лучше его на руках… А так я не сильно обращаю внимание на подобные высказывания — всегда кто-то что-то говорит. Пусть говорят», — приводит слова Молдавского «Матч ТВ».

Он также отметил, что помогал Фёдору в подготовке к поединку, а на тренировках Емельяненко старался копировать манеру боя Джонсона.

На турнире Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве, 45-летний Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде боя.

Ранее Фёдор Емельяненко не исключил перехода чемпиона Bellator Вадима Немкова в UFC.